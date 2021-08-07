أفغانستان: سقوط إقليم "نيمروز" في يد حركة طالبان

كابول- أ ش أ:

سيطرت حركة طالبان على إقليم نيمروز بغرب أفغانستان، وذلك على الرغم من أن المكاسب التي حققتها طالبان على الأرض كانت بطيئة نسبيا خلال الأسبوعين الماضيين.

وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، السبت، أن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال في تغريدة عبر تويتر إنهم سيطروا على عاصمة الإقليم (مدينة زارانج).

وسقطت مدينة زارانج، عاصمة الإقليم، في يد طالبان دون مواجهة عسكرية مع قوات الدفاع الوطني الأفغانية.

وأكدت الحكومة الأفغانية انهيار نيمروز، لكنها قالت إنه سيتم تطهير المدينة قريبا من طالبان.