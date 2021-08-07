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الولايات المتحدة ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا دوليًا جديدًا لليمن

09:11 ص السبت 07 أغسطس 2021
الولايات المتحدة ترحب بتعيين جروندبرج مبعوثا دوليًا جديدًا لليمن

هانز جروندبرج

واشنطن- (أ ش أ):
رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بتعيين هانز جروندبرج مبعوثا خاصا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية، الجمعة: "نتطلع للعمل مع جروندبرج من أجل التوصل لحل دائم للصراع باليمن".

وأضاف إن الحرب اليمنية، المستمرة منذ سبع سنوات، دمرت الاقتصاد ونتجت عنها أزمة إنسانية هي من أسوأ ما شهده العالم، مشيرا إلى أن هناك إجماعا دوليا على ضرورة إنهاء هجمات الحوثيين، والسعي لإجراء المفاوضات السياسية لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية.

وأعرب بلينكن عن شكره إلى مارتن جريفيث المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى اليمن؛ لمساعيه من أجل حل النزاع اليمني، معربا عن تطلعه لمواصلة العمل معه في منصبه الجديد كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق للإغاثة في حالات الطوارئ.​

هذا المحتوى من

Asha
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