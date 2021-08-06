وكالة: السودان يطلب شراء 1000 ميجاوات من الكهرباء من إثيوبيا

وكالات:

قالت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، إن السودان طلب شراء 1000 ميجاوات من الكهرباء من إثيوبيا.

وصرح المسؤول التنفيذي للتخطيط المؤسسي في شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن دولًا إفريقية مختلفة، بما في ذلك السودان، أعربت عن اهتمامها بشراء الكهرباء من إثيوبيا.

وأضاف أن مهنيين من البلدين يناقشون اهتمام السودان بشراء 1000 ميجاوات.

وذهب خبراء من شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، إلى الخرطوم الشهر الماضي، وسيصل خبراء سودانيون قريبًا إلى إثيوبيا لمواصلة المحادثات.

وبالمثل، أعربت جنوب السودان وكينيا وجيبوتي عن اهتمامها بشراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وكانت المفاوضات جارية.

وقال المسؤول التنفيذي إن جنوب السودان أبدى من جانبه رغبته في شراء الكهرباء، مضيفًا أن فريقًا من الخبراء سيسافر قريبًا إلى جنوب السودان لإجراء دراسة حول إنشاء خط الكهرباء.

وحجزت إثيوبيا خلال عملية الملء الثاني كمية مياه تتراوح بين 3 و4 مليارات متر مكعب، بينما حجزت العام الماضي 4.5 مليار؛ ليكون إجمالي ما تم حجزه 7 مليارات ونصف المليار متر مكعب.