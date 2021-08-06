البيت الأبيض: تلقيح 50% من الأمريكيين ضد فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

ذكر البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه تم تلقيح نصف المواطنين الأمريكيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مدير بيانات (كوفيد-19) بالبيت الأبيض سايروس شاهبار- في تغريدة عبر موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، أوردتها شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- إن "الآن 50% من الأمريكيين (جميع الأعمار) محصنون بالكامل".

ووفقا لبيانات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، فإن أكثر من 615 ألف أمريكي توفوا من جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة.