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تونس: إلزام جميع الوافدين من الخارج بالحجر الصحي لمدة أسبوع

04:08 م الجمعة 06 أغسطس 2021
تونس: إلزام جميع الوافدين من الخارج بالحجر الصحي لمدة أسبوع

أرشيفية

تونس - أ ش أ

أكد رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس، محمد الرابحي، أن جميع الوافدين إلى البلاد من السياح أو من الجالية التونسية سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوع.

وقال، الرابحي، إن القرار يشمل المطعمون ضد فيروس كورونا أو المصابون سابقا بهذا المرض.

هذا المحتوى من

تونس الحجر الصحي فيروس كورونا الجالية التونسية

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