تونس: إلزام جميع الوافدين من الخارج بالحجر الصحي لمدة أسبوع

تونس - أ ش أ

أكد رئيس لجنة الحجر الصحي في تونس، محمد الرابحي، أن جميع الوافدين إلى البلاد من السياح أو من الجالية التونسية سيخضعون لحجر صحي إلزامي لمدة أسبوع.

وقال، الرابحي، إن القرار يشمل المطعمون ضد فيروس كورونا أو المصابون سابقا بهذا المرض.