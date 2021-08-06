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جونز هوبكنز: أمريكا تتصدر الدول المتضررة من كورونا

03:50 م الجمعة 06 أغسطس 2021
جونز هوبكنز: أمريكا تتصدر الدول المتضررة من كورونا

أمريكا تتصدر الدول المتضررة من كورونا

واشنطن - أ ش أ

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونا و443 ألفا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و856 ألفا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفا و350 حالة.

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