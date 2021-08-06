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الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي

02:52 م الجمعة 06 أغسطس 2021
الرئيس اللبناني يوجه بتوفير الحاجات الضرورية للمواطنين جراء القصف الإسرائيلي

ميشال عون


بيروت - أ ش أ

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون بالاهتمام بالمواطنين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف الاسرائيلي تحسبا لأي تصعيد، وتوفير الحاجات الضرورية لهم.

وأكدت الرئاسة اللبنانية ، أن عون تابع التطورات التي شهدتها المنطقة الحدودية الجنوبية بعد إطلاق صواريخ باتجاه اسرائيلي، والقصف الإسرائيلي الذي تعرضت له قرى وبلدات حدودية عدة.

وتلقى عون تقارير من قيادة الجيش حول ملابسات ما حصل، والإجراءات التي اتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة بالتعاون مع قيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".

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القصف الاسرائيلي ميشال عون لبنان

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