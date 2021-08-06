تواصل اشتعال حرائق الغابات في اليونان نتيجة هبوب رياح قوية

اثينا - (د ب أ):

ذكر التلفزيون اليوناني الحكومي أن رياحا قوية تسببت في عواصف نارية شمالي أثينا اليوم الجمعة وتسببت أيضا في مزيد من حرائق الغابات.

واشتعلت النيران في العديد من المستودعات والمنشآت الصناعية على طول الطريق السريع بين أثينا وشمال سالونيكا، ووقعت العديد من الانفجارات.

ودعت الحكومة السكان في مالاكاسا وسفيندالي إلى مغادرة المنطقة، في تحذيرات عبر الرسائل النصية القصيرة.

وانتقل أفراد الأمن من منزل إلى آخر للتأكد من مغادرة جميع الأشخاص.

وتم الإعلان عن عمليات إجلاء أخرى في أوروبوس، وهي بلدة تقع /حوالي 25 كيلومترا شمال أثينا/.

وتواجه اليونان تمددا في حرائق الغابات المستعرة منذ أيام، حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد والرياح القوية الغربية اليوم الجمعة في زيادة اشتعال تلك الحرائق.

وذكرت دائرة الإطفاء اليونانية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماع "تويتر" صباح اليوم أن البلاد شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية اشتعال 86 حريق غابات.

وأوضحت دائرة الإطفاء أنه يمكن رؤية سحب ضخمة من الدخان الأصفر على بعد عشرات الكيلومترات نتيجة ألسنة اللهب، مع وجود رائحة احتراق وتساقط أمطار محملة بالرماد.

وقال وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس في تصريح للتلفزيون الرسمي اليوم الجمعة إن 18 شخصا على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى ويعاني معظمهم من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وحذرت طبيبة بارزة من مخاطر تلوث الهواء.

وقالت نينا جاجا، التي ترأس عيادة أمراض الرئة في مستشفى سوتيريا بأثينا: "لا تخرجوا من المنزل".

وأوضحت أن الكمامات الواقية العادية التي يستخدمها الناس أثناء الجائحة لن تساعد.

وذكرت أن أي شخص يخرج يجب أن يرتدي كمامة من طراز بي 95 أو كمامة تتمتع بمستوى أعلى من الحماية.

كما استمرت الحرائق في الاشتعال في جزيرتي يوبيا وبيلوبونيز، فيظل خروج العديد من الحرائق عن السيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن التركيز يجب أن ينصب الآن على منع الحرائق من الانتشار.

وأوضحت الوكالة أنه مع تواصل هبوب الرياح القوية، فإنه ليس هناك فرصة للسيطرة على هذه الحرائق في الوقت الحالي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مساء أمس الخميس: "علينا التعامل مع العشرات من حرائق الغابات. ثلاثة منها، في أثينا وبيلوبونيز ويويبا، لها قوة وحجم هائلين".

وحذر من هبوب رياح غربية قوية "وهي حالة غير مسبوقة لأن الأيام القليلة الماضية من الحر والجفاف حولت البلاد إلى برميل بارود.

وتم حظر زيارة الغابات في اليونان حتى يوم الاثنين على الأقل، كما لا يتم السماح بأي عمل يمكن أن ينتج عنه شرر أو ألسنة لهب.