البرلمان العربي يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع المؤتمر الدولي للبرلمانيين في إسلام أباد

القاهرة - أ ش أ

وقع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي على اتفاقية تعاون مشترك مع المؤتمر الدولي للبرلمانيين، والذي يقع مقره في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ويرأسه محمد صادق سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

ويأتي ذلك في إطار نتائج الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى باكستان.

وأوضح "العسومي" أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البرلمان العربي على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف مع المنظمات البرلمانية الدولية، بما يخدم مصالح شعوب العالمين العربي والإسلامي، لاسيما وأن هذه المنظمة تجمع بين برلمانيين من مختلف دول العالم لتحقيق التعاون والتفاهم المتبادل حول مختلف القضايا الدولية.

جدير بالذكر أن هذه المنظمة أنشأت في أغسطس عام 2019، بمقترح من رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، ومن المقرر افتتاح أعمالها ومقرها رسمياً العام القادم 2022م، وتهدف إلى إنشاء منصة للتعاون وتبادل الخبرات البرلمانية، وتعزيز دور البرلمانيين في حل القضايا الإقليمية والعالمية.

ومن الناحية التنظيمية، يتكون المؤتمر الدولي للبرلمانيين من الجمعية العامة، والمجلس الحاكم الذي يضم عضوين من كل مجموعة جيوسياسية. كما يضم ست لجان، تشمل: تغير المناخ والأمن الغذائي؛ حقوق الإنسان؛ الأمن والسلام وتسوية الصراعات؛ مراقبة الانتخابات حول العالم؛ التجارة والاستثمار والتعاون التنموي؛ البحوث الصحية ومراقبة الجودة والتنمية البشرية.

وأشار "العسومي" إلى أن البرلمان العربي يسعى إلى أن يكون شريكاً أساسياً في إطلاق هذه المنظمة رسمياً العام القادم 2022م، لما يمثله ذلك من قيمة مضافة للدبلوماسية البرلمانية العربية في تعزيز مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها، مضيفاً أن انضمام عدد كبير من البرلمانيين من أنحاء العالم إلى هذه المنظمة، سيعزز من قدرة البرلمان العربي على حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم للدفاع عن القضايا العربية، والتنسيق المسبق بشأنها في كافة المحافل الدولية الأخرى، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي.