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الجيش اللبناني يعلن القبض على مطلقي الصواريخ على إسرائيل

01:58 م الجمعة 06 أغسطس 2021
الجيش اللبناني يعلن القبض على مطلقي الصواريخ على إسرائيل

الجيش اللبناني

بيروت - أ ش أ

أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 4 أشخاص في بلدة شويا بمحافظة جنوب لبنان قاموا بإطلاق الصواريخ صباح اليوم على اسرائيل، كما ضبطت الراجمة المستخدمة في العملية.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أنه في الساعة الحادية عشر والنصف صباح اليوم (العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة) أطلقت القوات الإسرائيلية قذائف مدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية سقط منها 10 قذائف في بلدة السدانة و30 قذيفة في بلدتي بسطرة وكفرشوبا ما أدّى إلى اندلاع عدد من الحرائق، وذلك بعد أن أُطلق عدد من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا.

وأضاف الجيش اللبناني أن وحدات الجيش المنتشرة على الأرض بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، قامت باتخاذ التدابير الأمنية اللاّزمة لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اللبناني اطلاق الصواريخ الاحتلال الاسرائيلي لبنان

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