بعد صواريخ حزب الله.. إسرائيل تقصف جنوب لبنان بقذائف حارقة

بيروت - (د ب أ):

استهدف القصف الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الجمعة، عدة مناطق جنوب لبنان بقذائف حارقة، رداً على قصف المقاومة الإسلامية مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ ،وحثت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان يونيفيل" الأطراف على وقف إطلاق النار.

وذكرت قناة " المنار" التابعة لحزب الله أن "جيش العدو الإسرائيلي استهدف مرتفعات مزارع شبعا والهبارية بقذائف من عيار 155 ملم".

وأضافت "جيش العدو يستهدف منطقة رباع التبن وبسطرة والسدانة بقذائف الميدان والقذائف الحارقة الأمر الذي أدّى إلى إشعال حرائق".

من جهتها أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان على موقعها على تويتر أنها رصدت "إطلاق صواريخ من لبنان ورد بالمدفعية الإسرائيلية. الوضع خطير جداً ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

وذكر مصدر أمني لبناني أنه تم إطلاق 15 صاروخا إسرائيليا على الأقل على مواقع إسرائيلية في مزارع "شبعا" من جنوب لبنان اليوم الجمعة، في أحدث هجوم حدودي من المنطقة.

وأضاف المصدر أنه تم إطلاق الصواريخ من "تلال الهبارية"، القريبة من حدود مزارع شبعا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه كان هناك عشرة صواريخ وتم اعتراض معظمها، وسقطت الصواريخ الباقية في مناطق مفتوحة.

وتابع الجيش في بيان أنه هاجم المواقع، التي أطلقت منها الصواريخ.

ولم ترد تقارير في بادئ الأمر عن سقوط ضحايا، حسب خدمة الإنقاذ.

وأعلنت المقاومة الإسلامية "حزب الله" في بيان اليوم الجمعة عن قيام مجموعات في المقاومة بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، رداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وقال البيان "عند الساعة 11:15 دقيقة من قبل ظهر اليوم الجمعة ورداً على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي، قامت مجموعات الشهيد علي كامل محسن والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم".

من جهة ثانية، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم الجمعة أن الجيش الاسرائيلي، قصف بقذائف المدفعية من عيار 155 تلال كفرشوبا والهبارية في العرقوب جنوب لبنان.

ودوت صافرات الإنذار من الصواريخ صباح اليوم الجمعة بطول حدود اسرائيل الشمالية مع لبنان وسوريا.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن الصواريخ انطلقت من لبنان ولكن لم يتضح ما إذا كانت الجهة التي أطلقت هذه الصواريخ حزب الله أو فصائل فلسطينية على طول الحدود.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق نيران المدفعية على منطقة جبل دوف ومنطقة مزارع شبعا داخل لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت عشرة صواريخ ، فيما تتردد تقارير عن إطلاق نحو عشرين صاروخا.