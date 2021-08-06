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"سي إن إن" تطرد 3 موظفين بسبب ذهابهم إلى مقر عملهم بدون تطعيم

11:10 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
"سي إن إن" تطرد 3 موظفين بسبب ذهابهم إلى مقر عملهم بدون تطعيم

CNN

نيويورك - (د ب أ):

طرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية ثلاثة موظفين، بسبب قدومهم لمقر عملهم، دون تلقي لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أن شبكة "سي.إن.إن" أمرت جميع الموظفين، العاملين في مكاتبها بأن يحصلوا على التطعيم بشكل كامل.

وفي مذكرة للموظفين أمس الخميس، ذكر جيف زوكر، رئيس "سي.إن.إن" أن الشبكة تنتهج "سياسة عدم التسامح في هذا الصدد" وأقالت الموظفين الثلاثة بعد أن علمت الأسبوع الماضي أنهم جاءوا إلى مقر عملهم دون تطعيم.

وأضاف "يتعين أن تحصلوا على التطعيم لكي تأتوا إلى المكتب. ويتعين أن تحصلوا على التطعيم لكي تعملوا في هذا المجال، مع موظفين آخرين، بغض النظر عما إذا كنتم ستدخلون مكتبا أم لا".

وبالتالي، اعتمدت "سي.إن.إن" على "نظام شرف" ولم تطلب من الموظفين إظهار دليل على أنهم حصلوا على تطعيم.

وأضاف زوكر أن الشبكة تؤجل أيضا عودة الموظفين إلى مكاتبها من السابع من سبتمبر إلى "أوائل إلى منتصف أكتوبر المقبل" في ظل عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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