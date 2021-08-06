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نقل رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما المسجون حاليا إلى المستشفى

09:13 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
نقل رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما المسجون حاليا إلى المستشفى

جاكوب زوما

جوهانسبرج-(د ب أ):

أعلنت وزارة الخدمات الإصلاحية في جنوب أفريقيا أن الرئيس السابق للبلاد جاكوب زوما، المسجون حاليا، نُقل إلى المستشفى، لوضعه تحت الملاحظة الطبية.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا للوزارة جاء فيه أن "الفحص الروتيني كشف ضرورة نقل السيد زوما للمستشفى"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ويقضي زوما 79 عاما عقوبة السجن 15 شهرا منذ يوليو بعد إدانته بازدراء المحكمة لأنه خالف أمرا قضائيا بالإدلاء بأقواله في تحقيق يتعلق بالفساد.

وأثار الحكم بحبسه مظاهرات تحولت إلى أعمال شغب، وراح ضحيتها 354 شخصا على الأقل.

ومن المقرر أن يمثل زوما أمام القضاء يوم 11 أغسطس بتُهم تتعلق بتقاضي رشاوى من شركات سلاح في تسعينيات القرن الماضي.

جاكوب زوما جنوب أفريقيا السجن

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