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باكستان تسجل 4745 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و67 وفاة

09:11 ص الجمعة 06 أغسطس 2021
باكستان تسجل 4745 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و67 وفاة

فيروس كورونا

إسلام آباد - (أ ش أ):

سجلت باكستان 4745 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و58 ألفا و405 إصابات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 67 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و702 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 954 ألفا و711 حالة، بعدما تماثلت 2095 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.​

هذا المحتوى من

فيروس كورونا باكستان كوفيد 19

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