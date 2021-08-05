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عدد الإصابات بكورونا عالميا يتجاوز 5ر200 مليون.. والوفيات تتخطى 26ر4 مليون

11:37 م الخميس 05 أغسطس 2021
عدد الإصابات بكورونا عالميا يتجاوز 5ر200 مليون.. والوفيات تتخطى 26ر4 مليون

الإصابات بكورونا

واشنطن - (أ ش أ):

تجاوز عدد الاصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم عدد 200.5 مليون إصابة منذ بداية تفشي الجائحة في مدينة ووهان الصينية قبل ما يقرب من عامين.

ووفقا للبيانات التي أوردتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية على موقعها الإلكتروني ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 4.26 مليون.

وتتصدر الولايات المتحدة عدد الاصابات في العالم بإجمالي 35.3 مليون حالة والوفيات بإجمالي 614 الفا و 963 حالة.

وتحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بـ 31.8 مليون و تحتل المركز الثالث في الوفيات عند 426290 وفقًا للأرقام الرسمية ، والتي من المتوقع أن يتم احتسابها بأقل من ذلك.

تأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 559607 حالة، لكنها تحتل المرتبة الثالثة في عدد الإصابات بأجمالي يتجاوز 20 مليونًا.

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فيروس كورونا إصابات كورونا وفيات كورونا مدينة ووهان

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