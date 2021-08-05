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‎السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ كيشو لفوزه بميدالية برونزية بأولمبياد طوكيو

11:25 م الخميس 05 أغسطس 2021
‎السفارة الأمريكية بالقاهرة تهنئ كيشو لفوزه بميدالية برونزية بأولمبياد طوكيو

كيشو- مصارعة

وكالات:

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، المصارع محمد إبراهيم السيد "كيشو"، لفوزه بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الرومانية، بأولمبياد طوكيو.

وكتبت السفارة الأمريكية بالقاهرة في تدوينة على فيس بوك "تهانينا للمصارع المصري محمد إبراهيم السيد علي فوزه بالميدالية البرونزية في منافسات المصارعة الروماني وزن ٦٧كجم على منافسه الروسي ارتم سركوف. تعتبر الميدالية البرونزية الخامسة في تاريخ المصارعة الروماني الأولمبية لمصر".

كيشو أولمبياد طوكيو المصارع محمد إبراهيم السيد المصارعة الرومانية

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