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الإمارات تؤكد أهمية التعاون الدولي لتسريع توزيع لقاحات كوفيد-19

10:46 م الخميس 05 أغسطس 2021
الإمارات تؤكد أهمية التعاون الدولي لتسريع توزيع لقاحات كوفيد-19

لقاح كورونا

أبوظبي - (أ ش أ):

أكدت دولة الإمارات أهمية التعاون الدولي لتسريع توزيع لقاحات كوفيد-19؛ باتباع نهج عمل جماعي من خلال تبني منظومة متكاملة لجميع الجوانب من حيث الإنتاج والتوزيع وحقوق الملكية لإحداث التأثير المنشود في جميع أنحاء العالم، ورفع المناعة المجتمعية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - في فعاليات الاجتماع الأول للمنتدى الدولي للتعاون في مجال اللقاحات، الذي تستضيفه الصين برئاسة مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي وبمشاركة ممثّلي أكثر من 20 دولة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضحت الوزيرة أنه منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19 كانت دولة الإمارات في طليعة الدول، التي قدمت جهوداً دوليةً للتخفيف من الآثار السلبية للوباء، وواجهته بروح
التضامن الإنساني مع المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن الإمارات أرسلت مئات الطائرات المحملة بأكثر من 2200 طن من المستلزمات الطبية إلى أكثر من 135 دولة حول العالم، خاصة إلى الدول الأفريقية والآسيوية، وكان لها دور رئيسي كمركز لوجيستي في مكافحة كوفيد-19 من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، التي قامت بشحن 80%، من إجمالي الإمدادات العالمية من المعدات الطبية والوقائية.

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Asha
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