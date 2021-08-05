قيمتها 5800 دولار.. الخارجية الأمريكية تحقق في اختفاء زجاجة "ويسكي"

وكالات:

تحقق وزارة الخارجية الأمريكية في اختفاء زجاجة ويسكي يابانية بقيمة 5800 دولار تم إهداؤها لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وفقًا لوثيقة من وزارة الخارجية في السجل الفيدرالي الحكومي، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

وجاء في الوثيقة أن حكومة اليابان منحت زجاجة الويسكي لبومبيو في عام 2019. لكن من غير الواضح ما إذا كان بومبيو نفسه قد تلقى الويسكي أم أحد موظفيه. وأضافت الوثيقة أن "وزارة الخارجية تبحث في الأمر ولديها تحقيق مستمر".

ويُحظر على المسؤولين الأمريكيين قبول الهدايا الشخصية من الحكومات الأجنبية، لكن تجنبًا للحرج للمانحين والحكومة الأمريكية"، يتم تسليم الهدايا إلى مخازن الحكومة. ويُسمح للمسؤولين الأمريكيين قانونًا بالاحتفاظ بالهدايا التي تقل تكلفتها عن 390 دولارًا. وإذا كانت هناك هدايا تزيد عن هذا السعر، فإن المسؤولين ملزمون قانونًا بدفع التكلفة المقدرة.

من جانبه، قال بومبيو، في مداخلة مع قناة "فوكس نيوز"، إنه ليس لديه أي فكرة عن زجاجة الويسكي، مضيفا: "أعتقد أنها لم تُلمس أبدا، لم تصل لي أبدا، وليس لدي أي فكرة كيف فقدت وزارة الخارجية هذه الشيء".

وتابع بومبيو بالقول: "لم يكن لدي علم بأن هذا الشيء مفقود أو أن هناك تحقيق بشأنه. كل هذا كلام مجنون، ليس لدي أي فكرة عن مكانها". وسخر بومبيو من نفسه قائلا: "للأسف، لن أعرف الفرق بين زجاجة ثمنها 58 دولارا وزجاجة ثمنها 5800 دولار".