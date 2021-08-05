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رئيس تونس: لم يعتقل أحد بسبب رأيه ولن نتحاور إلا مع الصادقين

10:17 م الخميس 05 أغسطس 2021
رئيس تونس: لم يعتقل أحد بسبب رأيه ولن نتحاور إلا مع الصادقين

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه لن يكون هناك حوار، إلا مع من وصفهم بـ "الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب".

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه مع الرئيس المدير العام لديوان الحبوب بشير الكثيري بقصر قرطاج، حسبما نقلت عنه شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، إن "هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس".

وأكد أنه "لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه ولن يتم المساس بالحقوق والحريات".

وأضاف أنه "لا مجال للعودة إلى الوراء وأنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب".

وبعد 10 أيام من إعلان الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه وإقالة عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة لتفادي "الفراغ السياسي".

قيس سعيد تونس أحداث تونس مطالب الشعب التونسي

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