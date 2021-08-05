Masrawy logo white

تسلا تدفع مليون دولار لعامل أسود بسبب إهانة عنصرية

09:53 م الخميس 05 أغسطس 2021
تسلا تدفع مليون دولار لعامل أسود بسبب إهانة عنصرية

شركة تسلا

واشنطن- (د ب أ):

دفعت شركة تسلا أكثر من مليون دولار لموظف أسود سابق فاز بحكم يفيد بأن الشركة لم تمنع المشرفين عليه من وصفه بـ"الأسود" في مصنع شمال كاليفورنيا تابع لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن الحكم النادر الخاص بالتمييز الذي أصدره أحد المحكمين لملفن بيري، والذي أعقب إجراءات خلف أبواب مغلقة، يتوج سنوات من الشكاوي من العمال السود بأن تسلا تغاضت عن الاستخدام الشائع للإساءات العنصرية في خط التجميع، وكانت بطيئة في تنظيف رسومات الصليب المعقوف ورموز الكراهية الأخرى التي يتم رسمها في المناطق العامة.

وأنهى الحكم سنوات طويلة وانفعالية من القتال الضروس من جانب بيري، الذي عينته الشركة كعامل مناول للمواد في عام 2015 واستقال بعد أقل من 18 شهرًا.

شركة تسلا العنصرية إهانة عنصرية عامل اسود

الخبر التالى:

"نتفهم قلق مصر".. سفير موسكو: مستعدون لبذل الجهود لحل قضية سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
57

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

119

متعافون اليوم

284472

إجمالي الإصابات

16550

إجمالي الوفيات

232179

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا