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الرئيس الأوكراني: نريد إنهاء الحرب في دونباس.. وإحلال السلام يعتمد على بوتين

09:51 م الخميس 05 أغسطس 2021
الرئيس الأوكراني: نريد إنهاء الحرب في دونباس.. وإحلال السلام يعتمد على بوتين

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

كييف - (أ ش أ):

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس إنه يفعل ما بوسعه لحل قضية دونباس، معتبرا أن "النجاح في هذا الأمر يعتمد بنسبة 90% على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف الرئيس الأوكراني - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أريد حقا إنهاء الحرب في دونباس، وأفعل كل شيء من أجل هذا، لكن 90% من النجاح في عودة دونباس والسلام في أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضينا يعتمد على شخص واحد".

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