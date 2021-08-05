الرئيس الأوكراني: نريد إنهاء الحرب في دونباس.. وإحلال السلام يعتمد على بوتين
كييف - (أ ش أ):
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس إنه يفعل ما بوسعه لحل قضية دونباس، معتبرا أن "النجاح في هذا الأمر يعتمد بنسبة 90% على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وأضاف الرئيس الأوكراني - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أريد حقا إنهاء الحرب في دونباس، وأفعل كل شيء من أجل هذا، لكن 90% من النجاح في عودة دونباس والسلام في أوكرانيا وإنهاء احتلال أراضينا يعتمد على شخص واحد".
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