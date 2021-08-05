بريطانيا ستناقش الهجوم على ناقلة قبالة عمان خلال اجتماع لمجلس الأمن

لندن - (أ ش أ):

قال دبلوماسيون بريطانيون إن لندن تعتزم مناقشة الهجوم "المميت" على ناقلة قبالة ساحل سلطنة عمان، خلال اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي في التاسع من أغسطس الجاري.

وأشار الدبلوماسيون في تصريحات أوردتها إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الخميس إلى أنه ليس من المتوقع أن يتخذ المجلس أي إجراء.

وكانت بريطانيا قد أبلغت مجلس الأمن بأن من المرجح أن تكون إيران استخدمت طائرة مسيرة واحدة أو أكثر لشن الهجوم على الناقلة الأسبوع الماضي والذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقمها أحدهما بريطاني والآخر روماني.