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بريطانيا ستناقش الهجوم على ناقلة قبالة عمان خلال اجتماع لمجلس الأمن

09:47 م الخميس 05 أغسطس 2021
بريطانيا ستناقش الهجوم على ناقلة قبالة عمان خلال اجتماع لمجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي

لندن - (أ ش أ):

قال دبلوماسيون بريطانيون إن لندن تعتزم مناقشة الهجوم "المميت" على ناقلة قبالة ساحل سلطنة عمان، خلال اجتماع مغلق بمجلس الأمن الدولي في التاسع من أغسطس الجاري.

وأشار الدبلوماسيون في تصريحات أوردتها إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الخميس إلى أنه ليس من المتوقع أن يتخذ المجلس أي إجراء.

وكانت بريطانيا قد أبلغت مجلس الأمن بأن من المرجح أن تكون إيران استخدمت طائرة مسيرة واحدة أو أكثر لشن الهجوم على الناقلة الأسبوع الماضي والذي أودى بحياة اثنين من أفراد طاقمها أحدهما بريطاني والآخر روماني.

هذا المحتوى من

Asha
مجلس الأمن بريطانيا سلطنة عمان

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