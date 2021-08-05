وزير الدفاع الإسرائيلي: مستعدون لمهاجمة إيران

وكالات:

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس عن استعداد بلاده لشن هجوم في إيران، على وقع التطورات الأخيرة والانتهاكات الإيرانية للناقلة البحرية في الخليج العربي.

وأضاف في تصريح صحفي، الخميس، أنه مما لا شك فيه أن إيران تسعى لتشكيل تحد متعدد الجبهات لإسرائيل.

كما أشار إلى أن طهران باتت تعزز قوتها في لبنان وغزة، وتنشر ميليشيات في سوريا والعراق، وتدعم الحوثيين في اليمن.

وأكد الوزير الإسرائيلي ضرورة مواصلة تطوير قدرات تل أبيب في التأقلم متعدد الجبهات، لأن هذا هو المستقبل، وفق قوله.

كذلك أوضح أن على العالم التعامل مع إيران عسكرياً لإنهاء تهديدها.

كان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت قال يوم الثلاثاء إن بلاده تبقي على الخيارات مفتوحة في التحرك بصورة فردية ضد إيران، وذلك إثر الهجوم على ناقلة تشغلها شركة إسرائيلية الأسبوع الماضي في بحر العرب.

وأوضح بينيت أن بلاده تتحرك مع دول العالم للرد على استهداف الناقلة، إلا أنها تعرف تماما كيف تعمل وحدها، مضيفاً أن على طهران أن تعرف أن زعزعة الشرق الأوسط من أراضيها أمر قد انتهى.

وشدد على أن لا أحد يشك في هوية منفذ الهجوم على الناقلة في بحر العرب، قائلاً: "فور الهجوم الإيراني على السفينة، شاركنا معلوماتنا الاستخباراتية مع أصدقائنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي دول أخرى. لا يساور أحدا الشك في هوية الطرف الذي يقف وراء هذا الحدث، ولكننا قدمنا أدلة قاطعة لتأكيد ذلك"، وفق قوله.

وتصاعدت التوترات خلال الأيام الأخيرة إلى حد كبير، خصوصاً بعدما تعرضت سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيّرة، مما أسفر عن مقتل اثنين من طاقمها.

بدورها، تنصّلت إيران من المسؤولية تماماً، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية في طهران، سعيد خطيب زاده، الأخبار المنتشرة بأنها مريبة، نافياً ما تردد عن احتمال اختطاف السفينة من قبل القوات العسكرية الإيرانية أو القوات التابعة لإيران.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن محاولة خطف السفينة أو السفينة المستهدفة، إلا أن مجلة "لويدز ليست" البريطانية الخاصة ببيانات الملاحة البحرية وشركة الاستخبارات البحرية "درياد جلوبال"، ذكرتا أن السفينة التي تم الاستيلاء عليها هي ناقلة الأسفلت "أسفلت برينسيس" التي ترفع علم بنما.