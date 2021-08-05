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"النهضة" تطالب الرئيس التونسي بتسريع عرض حكومة جديدة على البرلمان

01:35 م الخميس 05 أغسطس 2021
"النهضة" تطالب الرئيس التونسي بتسريع عرض حكومة جديدة على البرلمان

رئيس تونس قيس سعيد

تونس- (د ب أ):

طالبت حركة النهضة الاسلامية في تونس، الخميس، الرئيس قيس سعيد بتسريع عرض حكومة جديدة على البرلمان و"العودة إلى الوضع الدستوري الطبيعي".

وأصدرت الحركة، بيانا، عقب اجتماع ليل الأربعاء لمجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب، دعت من خلاله إلى ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته ولتجاوز الفراغ الحكومي المستمر منذ 10 أيام.

ودعا البيان إلى ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، "حتى يستعيد أدواره ويحسن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة".

وجاء موقف الحركة في ظل انقسام واضح في ردود فعل قياديين بارزين ودعوات إلى إصلاحات داخلية لا تستثني القيادة التي يتزعمها راشد الغنوشي منذ تأسيس الحركة في مطلع سبعينيات القرن الماضي.

وطالما وجه الحزب انتقادات للرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/يوليو الماضي ووصف خطوته بالانقلاب على الدستور، ولكن البيان الأخير لم يتضمن هذا الوصف.

وقالت الحركة إنها تتفهم الغضب الشعبي المتنامي إزاء الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات من الثورة، ولكنها طالبت بتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، المسؤولية في ذلك.

رئيس تونس قيس سعيد حركة النهضة احداث تونس

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