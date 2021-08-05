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الأزمة في تونس: راشد الغنوشي يصف ما حدث بأنه فرصة للإصلاح

01:33 م الخميس 05 أغسطس 2021
الأزمة في تونس: راشد الغنوشي يصف ما حدث بأنه فرصة للإصلاح

راشد الغنوشي يصف ما حدث بأنه فرصة للإصلاح

تونس- (بي بي سي):

قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية أمس الأربعاء إن استيلاء الرئيس على السلطات الحاكمة يجب أن يتحول إلى فرصة للإصلاح ومرحلة من مراحل التحول الديمقراطي.

وكان الغنوشي قد وصف في السابق إجراءات الرئيس قيس سعيد التي تضمنت تجميد البرلمان وحل الحكومة بالانقلاب.

وجاءت تصريحات الغنوشي الأخيرة خلال دورة مجلس شورى الحركة الاستثنائية التي عقدت أمس للنظر في آخر المستجدات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعضاء الشورى طلبوا من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني الاستقالة وحملوه مسؤولية بعض الأخطاء لكنه رفض مبدأ الاستقالة بحسب جريدة الصباح التونسية قائلا ليس هناك ما يدفعني إلى اتخاذ قرار كهذا.

وبعد 10 أيام من إعلان الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه وإقالة عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة لتفادي "الفراغ السياسي".

هذا المحتوى من

BBC
راشد الغنوشي الأزمة في تونس تونس أحداث تونس

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