لبنان: اندلاع حريق كبير في المدينة الصناعية واحتراق سيارات (فيديو)
وكالات:
اندلع حريق كبير بالمدينة الصناعية في لبنان، ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات، حسبما أفاد موقع "النشرة" اللبناني، الخميس.
وعلى الفور، هرع الدفاع المدني اللبناني إلى مكان الحادث، ويعملون على إخماد الحريق.
حريق كبير في المدينة الصناعية في مدينة #النبطية والدفاع المدني يعمل على إخماده ولم تعرف أسبابه بعد pic.twitter.com/ky3jdgEYbA— Ahmad El Hajj | أحمد الحاج (@AhmadElHajj007) August 5, 2021
ولم تعرف بعد أسباب الحريق.
اندلاع حريق كبير في المدينة الصناعية في كفررمان النبطية#lebanon24 pic.twitter.com/FPvzfKNt9h— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 5, 2021
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