Masrawy logo white

لبنان: اندلاع حريق كبير في المدينة الصناعية واحتراق سيارات (فيديو)

01:29 م الخميس 05 أغسطس 2021
لبنان: اندلاع حريق كبير في المدينة الصناعية واحتراق سيارات (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

وكالات:

اندلع حريق كبير بالمدينة الصناعية في لبنان، ما أدى إلى احتراق عدد من السيارات، حسبما أفاد موقع "النشرة" اللبناني، الخميس.

وعلى الفور، هرع الدفاع المدني اللبناني إلى مكان الحادث، ويعملون على إخماد الحريق.

ولم تعرف بعد أسباب الحريق.

المدينة الصناعية في لبنان لبنان حريق احتراق سيارات

الخبر التالى:

الأزمة في تونس: راشد الغنوشي يصف ما حدث بأنه فرصة للإصلاح

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
57

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

119

متعافون اليوم

284472

إجمالي الإصابات

16550

إجمالي الوفيات

232179

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا