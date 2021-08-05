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التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

12:29 ص الخميس 05 أغسطس 2021
التحالف: الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي السعودي

السعودية - (أ ش أ)

أعلن تحالف‬⁩ دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض الدفاعات الجوية وتدمير طائرة مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط، مؤكدًا أن "كافة المحاولات العبثية لاستهداف المدنيين تم التصدي لها وإفشالها".

ونوه التحالف، وفقًا لقناة "العربية" مساء الأربعاء،‬⁩ باستمرار تهديد الميليشيات الحوثية، لخطوط الملاحة البحرية العالمية، لافتًا إلى أن جهود التحالف أسهمت في تأمين حرية الملاحة وسلامة السفن العابرة لمضيق باب المندب.

يذكر أن التحالف أعلن في وقت سابق إحباط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة.

هذا المحتوى من

Asha
الدفاعات السعودية اليمن مسيرة مفخخة الميليشيات الحوثية

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