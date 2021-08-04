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الجيش الإسرائيلي يطلق عددا من القذائف الصاروخية باتجاه لبنان

03:25 م الأربعاء 04 أغسطس 2021
الجيش الإسرائيلي يطلق عددا من القذائف الصاروخية باتجاه لبنان

قذائف صاروخية _أرشيفية

غزة - أ ش أ

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق عدد من القذائف الصاروخية باتجاه الأراضي اللبنانية، اليوم الأربعاء، ردا على إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية - "سقط صاروخان تم إطلاقهما من لبنان في إسرائيل، وسقط واحد داخل لبنان.. وردا على ذلك، أطلقت قواتنا المدفعية النار على لبنان".

وأضاف "تم إطلاق صافرات إنذار في بلدات (كريات شمونة، وكفار جلعادي، وتل حي) شمالي البلاد على الحدود مع لبنان".

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القذائف الصاروخية لبنان الأراضي اللبنانية الجيش الإسرائيلي

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