الجزائر تطلب إشراكها في المسار الرامي لضمان انسحاب المرتزقة من ليبيا

الجزائر - (أ ش أ)

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الثلاثاء أن بلاده تريد أن تكون طرفا فاعلا في المسار الرامي إلى ضمان انسحاب المرتزقة و القوات الأجنبية من ليبيا، موضحا أن الجزائر تأمل في إشراكها في أعمال اللجنة العسكرية المختلطة الليبية 5+5 المكلفة بهذه المسألة.

وقال لعمامرة - خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش على هامش اجتماع بلدان الجوار الليبي - "نريد أن نكون طرفا فاعلا كبلد جار، في هذا المسار (سحب المرتزقة)، ومن المتوقع أن تتكفل اللجنة العسكرية الليبية 5+5 بتحديد كيفيات هذا الانسحاب، لكننا سجلنا اهتماما كوننا بلدا جارا، حتى يتم إشراكنا بشكل أو بآخر في أعمال هذه اللجنة، كما هو الأمر في المنتدى السياسي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح أن مسألة سحب المرتزقة والإرهابين والقوات غير النظامية تعتبر جوهرية يقوم عليها نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل في ليبيا.