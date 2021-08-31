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البيت الأبيض: فرض عقوبات على طالبان يتوقف على سلوكها

10:43 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
البيت الأبيض: فرض عقوبات على طالبان يتوقف على سلوكها

أنتوني بلينكن

وكالات

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الانخراط مع طالبان سيتواصل عبر المستويات الدبلوماسية، موضحًا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ينسق لتقديم الخدمات القنصلية من الدوحة بعد إيقاف عمل السفارة في كابول، حسبما ذكرت "الشرق".

وأشار البيت الأبيض، إلى أن المجتمع الدولي ينتظر من طالبان الالتزام بتعهدها بشأن السماح للراغبين في مغادرة أفغانستان بالسفر.

وأوضح أن فرض عقوبات على حركة طالبان يتوقف على سلوكها وأفعالهم.

أنتوني بلينكن البيت الأبيض الخدمات القنصلية انفجار مطار كابول حركة طالبان

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