البيت الأبيض: فرض عقوبات على طالبان يتوقف على سلوكها

وكالات

أكد البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الانخراط مع طالبان سيتواصل عبر المستويات الدبلوماسية، موضحًا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ينسق لتقديم الخدمات القنصلية من الدوحة بعد إيقاف عمل السفارة في كابول، حسبما ذكرت "الشرق".

وأشار البيت الأبيض، إلى أن المجتمع الدولي ينتظر من طالبان الالتزام بتعهدها بشأن السماح للراغبين في مغادرة أفغانستان بالسفر.

وأوضح أن فرض عقوبات على حركة طالبان يتوقف على سلوكها وأفعالهم.