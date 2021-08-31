بايدن: عمليات الإجلاء من أفغانستان "نجاح استثنائي" للولايات المتحدة

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، عمليات الإجلاء من أفغانستان بأنها "نجاح استثنائي للولايات المتحدة".

وأشار بايدن، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، بعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إلى أنه يتحمل مسؤولية الانسحاب من أفغانستان، موضحًا أنه لا توجد عمليات إجلاء من حرب تنتهي دون تعقيدات وتهديدات.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة لديها القدرة على التأكد من وفاء طالبان بالتزاماتها لضمان سلامة مرور الأمريكيين.