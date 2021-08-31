بايدن: المهمة في أفغانستان لم تنتهي وسنواصل محاربة الإرهاب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يتحمل مسؤولية الانسحاب من أفغانستان، موضحًا أنه لا توجد عمليات إجلاء من حرب تنتهي دون تعقيدات وتهديدات.

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، بعد إتمام الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، إن بلاده ستواصل الحرب على الإرهاب دون حروب برية، مؤكدًا أنه لا مصلحة لبلاده من البقاء في أفغانستان.

وأشار إلى أن حربهم ضد داعش لم تنتهي بعد، وأن المهمة في أفغانستان لم تنتهي بعد.

ودافع عن قراره الخروج من أفغانستان، مشيرًا إلى أنه لن يرسل جيلاً جديدًا للموت هناك.