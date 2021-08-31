البحرين تدرج خمس دول وترفع أربعًا من القائمة الحمراء للسفر الدولي

البحرين - (أ ش أ)

أعلنت شؤون الطيران المدني البحريني أنه تقرر بدءاً من يوم الجمعة المقبل، إدراج 5 دول إلى القائمة الحمراء للسفر الدولي وهي البوسنة والهرسك، وسلوفينيا، وإثيوبيا، وكوستاريكا، والإكوادور، إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً، كما تقرر رفع 4 دول عن القائمة وهي باكستان، والهند، وبنما، والدومينيكان.

وأوضحت شؤون الطيران البحريني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الثلاثاء - أنه تم إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) قبل الصعود للطائرة والمغادرة إلى البحرين للمتطعمين في الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها، ويستثنى من ذلك القادمون من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، حيث سيتم الإبقاء على الإجراء السابق وهو إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة تحمل رمز كيو آر كود (QR Code) قبل الصعود للطائرة، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، مع استمرار فحص الوصول وفحص اليوم الخامس وفحص اليوم العاشر من الوصول لجميع المسافرين القادمين إلى البحرين.

وأشارت إلى أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، كما أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بدخول مملكة البحرين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، والإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى المعلن عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.