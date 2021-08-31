البنك الدولي يبدي استعداده لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي في تونس

تونس - (أ ش أ)

أعرب نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، عن استعداد البنك الدولي، تقديم الدعم لتونس في مسار الإصلاحات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تعزيز صمود اقتصادها.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي.

وذكر بيان أصدره البنك المركزي التونسي، اليوم، أن الاجتماع ركز، بشكل خاص، على الوضع الاقتصادي لتونس وكذلك آفاق التعاون الفني بين البنك الدولي والبنك المركزي التونسي.