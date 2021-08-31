أكثر من 76%من سكان الإمارات يحصلون على جرعتي لقاح كورونا



أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت حكومة الإمارات، عن وصول نسبة الحاصلين على جرعتي لقاح "كورونا" إلى 12ر76%من إجمالي السكان، مشيرة إلى تسجيل انخفاض كبير في حالات الإصابة بالفيروس المستجد بلغت نسبته 62 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر يناير الماضي .

وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، مواصلة القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم ما أدى إلى وصول نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 19ر87 في حين بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح 12ر76 في المئة من إجمالي السكان.

وأفادت الحوسني خلال إحاطة إعلامية مساء اليوم الثلاثاء بوجود عوامل عديدة ساهمت في انخفاض معدل الإصابات، أبرزها جاهزية المنظومة الصحية وسرعة استجابتها للتعامل مع الحالات بهدف حماية المجتمع وتحصينه من انتشار الفيروس، واتباع استراتيجية توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، للمساهمة في احتواء الإصابات وتلقي العلاج اللازم لها سواء كانت الحالات حرجة أم بسيطة، وتوفير اللقاحات الآمنة لجميع فئات المجتمع.