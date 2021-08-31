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أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

08:11 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

السعودية - (أ ش أ)

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم الثلاثاء الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار (أبها) الدولي.

وأكد الحجرف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن هذا الاستهداف يعدّ اعتداء إرهابيا جبانا، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، في اعتراض المسيّرة المفخخة الموجهة نحو المطار، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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نايف فلاح مبارك الحجرف أمين عام مجلس التعاون ميليشيا الحوثي مطار أبها الدولي

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