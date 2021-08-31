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ميركل تؤكد ضرورة إبقاء مطار كابول مفتوحًا لوصول المساعدات

08:07 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
ميركل تؤكد ضرورة إبقاء مطار كابول مفتوحًا لوصول المساعدات

أنجيلا ميركل

ألمانيا - (أ ش أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة إبقاء مطار كابول مفتوحا مع اكتمال انسحاب القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن المطار يكتسب أهمية وجودية لأفغانستان، وبدونه لا يمكن وصول أي مساعدة طبية أو إنسانية؛ الأمر الذي يعكس أهميته بالنسبة لعمل الأمم المتحدة.

وأوضحت ميركل - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها النمساوي سيباستيان كورتس اليوم الثلاثاء، بحسب موقع (دويتشه فيله) الألماني - أن بلادها لم توقف عمليات إجلاء الأفغان، وأن عدد الذين سيتم إجلاؤهم من أفغانستان يُقدر بما بين 10 - 40 ألف شخص.

ولفتت إلى أنه لا يزال هناك عدد كبير من القوات المحلية التي تريد ألمانيا إخراجها من أفغانستان، وأنها تهتم بالوضع الإنساني هناك.

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أنجيلا ميركل انفجار مطار كابول القوات الأمريكية أفغانستان الأمم المتحدة

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