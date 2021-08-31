وزير الإعلام اليمني يصف استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي "جريمة حرب"

اليمن - (أ ش أ)

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، إن استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين مفخختين يعتبر جريمة حرب.

وأوضح الإرياني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن الهجوم الإرهابي يؤكد من جديد مضي الحوثيين في التصعيد العسكري بتخطيط وتسليح إيراني، ومساعيها لتقويض جهود التهدئة، وموقفها الحقيقي من دعوات السلام‏، مضيفا أن الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية يؤكد أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن "القاعدة وداعش"، وأنه لا خيار سوى الحسم العسكري لتثبيت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة‏.

وطالب وزير الإعلام اليمني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الجريمة، وممارسة الضغط على نظام طهران وميليشيا الحوثي لوقف أنشطتهم الإرهابية التي تستهدف الأعيان المدنية وأرواح المدنيين الأبرياء وتزعزع أمن واستقرار المنطقة.