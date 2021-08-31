مؤسستان ألمانيتان تعلنان إجلاء جميع العاملين لديهما من أفغانستان

برلين - (د ب أ)

أعلنت مؤسستان ألمانيتان قريبتان من الحكومة الاتحادية اليوم الثلاثاء أن جميع العاملين لديهما في أفغانستان غادروا البلاد وفي طريقهم إلى باكستان.

وأوضحت مؤسسة "كونراد-أدناور" ومؤسسة "فريدريش-إبرت" اليوم بالعاصمة برلين أن الهدف هو أن يتم استقبالهم قريبا في ألمانيا.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم نقل إجمالي 100 شخص تقريبا في قافلة عبر الحدود.

وجاء في بيان للمؤسستين: "مؤسسة كونراد-أدناور وفريدريش-إبرت بذلتا جهودا مكثفة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية لإتاحة إمكانية خروج العمال المحليين الأفغان وأسرهم... وتم النجاح سويا في إخراج جميع عاملاتنا وعمالنا المحليين وكذلك أسرهم عبر الطريق البري المؤدي إلى باكستان".