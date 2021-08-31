Masrawy logo white

كندا توطن خمسة آلاف لاجئ أفغاني أجلتهم القوات الأمريكية

05:45 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
كندا توطن خمسة آلاف لاجئ أفغاني أجلتهم القوات الأمريكية

ماركو مينديسينو

كندا - (أ ش أ)

قال مسؤولون فيدراليون كنديون، اليوم الثلاثاء، إن خمسة آلاف لاجئ أفغاني أجلتهم الولايات المتحدة سيصلون كندا في إطار عملية إعادة التوطين، ومساعدة الفارين من طالبان.

وخلال تصريحات رسمية، قال وزير الهجرة الكندي، ماركو مينديسينو، إن كندا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للتعاون بشأن الممر الآمن للاجئين الأفغان.

وقال: "كجزء من هذه الاتفاقية ، سترحب كندا بخمسة آلاف لاجئ تم إجلاؤهم من قبل الولايات المتحدة". وأضاف "سيتم قبول هؤلاء اللاجئين كجزء من برنامج إعادة التوطين الإنساني الذي أعلنت عنه كندا مؤخرا".

وسحبت الولايات المتحدة يوم الاثنين قواتها من أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان بعد حرب استمرت عقدين. وأرسلت كندا قوات إلى المنطقة للمساعدة في هذا الجهد، لكنها سحبت وجودها المادي بالكامل من المنطقة في 26 أغسطس.

ماركو مينديسينو الولايات المتحدة وزير الهجرة الكندي اللاجئين حركة طالبان

الخبر التالى:

مؤسستان ألمانيتان تعلنان إجلاء جميع العاملين لديهما من أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
263

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

288162

إجمالي الإصابات

16727

إجمالي الوفيات

238580

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا