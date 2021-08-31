كندا توطن خمسة آلاف لاجئ أفغاني أجلتهم القوات الأمريكية

كندا - (أ ش أ)

قال مسؤولون فيدراليون كنديون، اليوم الثلاثاء، إن خمسة آلاف لاجئ أفغاني أجلتهم الولايات المتحدة سيصلون كندا في إطار عملية إعادة التوطين، ومساعدة الفارين من طالبان.

وخلال تصريحات رسمية، قال وزير الهجرة الكندي، ماركو مينديسينو، إن كندا توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للتعاون بشأن الممر الآمن للاجئين الأفغان.

وقال: "كجزء من هذه الاتفاقية ، سترحب كندا بخمسة آلاف لاجئ تم إجلاؤهم من قبل الولايات المتحدة". وأضاف "سيتم قبول هؤلاء اللاجئين كجزء من برنامج إعادة التوطين الإنساني الذي أعلنت عنه كندا مؤخرا".

وسحبت الولايات المتحدة يوم الاثنين قواتها من أفغانستان التي تحكمها حركة طالبان بعد حرب استمرت عقدين. وأرسلت كندا قوات إلى المنطقة للمساعدة في هذا الجهد، لكنها سحبت وجودها المادي بالكامل من المنطقة في 26 أغسطس.