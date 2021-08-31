الاتحاد الوطني لعمال ليبيا يشيد بجهود السيسي لتحقيق السلام والاستقرار

الغردقة - أ ش أ

أشاد وفد الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدور الدبلوماسية المصرية من أجل حماية الدولة الليبية وتقديم الدعم المتكامل لها لتحقيق السلام والاستقرار الشامل، مؤكدًا التواصل وتعميق العلاقات الأخوية بين الشعبين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال المباحثات المشتركة التي أجراها جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الثلاثاء مع الوفد النقابي الليبي المشارك في المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة محمد مبروك أبو زيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا المكلف المنعقد بالغردقة.

وأكدت القيادات العمالية بالبلدين أهمية التواصل لتنفيذ الخطط والقرارات التنموية القائمة على التنسيق بين الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بآليات التشغيل ورعاية العمالة المصرية التي تحتاجها عمليات الإعمار والبناء الاقتصادي والهيكلي.

واتفق الاتحادان على إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة يكون مقرها الاتحاد العام في مصر والاتحاد الوطني لعمال ليبيا تضم مركزًا للمعلومات والوثائق القانونية من أجل حماية العمال، وتوفير الأجر العادل والحماية من مخاطر العمل، وذلك عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بحكومتي البلدين.

من جهته.. أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية تفعيل اتفاقية رعاية العمالة المنصوص عليها بين الاتحادين منذ عهود سابقة على أن يتولى الاتحاد الوطني لعمال ليبيا توفير أوجه الرعاية المباشرة للعمالة المصرية والدفاع عن مصالحهم.