اختطاف 11 طفلا في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا- (بي بي سي):

قالت السلطات المحلية في شمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، إن 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما، بينهم خمس فتيات، اختطفوا من قبل مسلحين يعتقد أنهم ينتمون إلى جماعة إسلامية متمردة.

وقال ديودون مالانجي، القائم بأعمال زعامة منطقة واليس فونكوتو الواقعة في إقليم إيتوري، إن المتمردين، الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، المرتبطة بتنظيم داعش، اختطفوا الأطفال من إحدى القرى في إقليم إيتوري مساء الأحد، حسب وكالة فرانس برس للأنباء.

وأضاف مالانجي أن المتمردين اقتحموا القرية، "وخطفوا كل المدنيين الذين كانوا هناك، رجالا ونساء واطفالا"، لكن بعد توغلهم في الأدغال، قاموا على بعد نحو 3 كيلومترات بتحرير الرجال والنساء وبعض الأطفال الصغار، واحتفظوا بـ 11 طفلاً.

وقال مالانجي، وهو أيضا ممثل للمجتمع المدني في المنطقة "لا نعرف ماذا حدث لهم"، مضيفا إن الحادث لم يسفر عن قتلى، وإنه يعتقد بأن المسلحين اختطفوا الأطفال "لتدريبهم لكي يصبحوا مقاتلين".

وتُتهم القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة إسلامية متطرفة أوغندية تنشط في أوغندا والكونغو وتعتبرها حكومتا البلدين منظمة إرهابية، بقتل آلاف المدنيين في إقليم إيتوري وإقليم شمال كيفو المجاور.