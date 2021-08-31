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الولايات المتحدة تقول إنها بدأت فصلا جديدا من العلاقات مع أفغانستان

01:40 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الولايات المتحدة تقول إنها بدأت فصلا جديدا من العلاقات مع أفغانستان

واشنطن- (بي بي سي):

قالت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إنها بدأت فصلاً جديداً من العلاقات مع أفغانستان، بعد انسحاب كامل قواتها العسكرية أمس وانتهاء عقدين من التدخل العسكري الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة ستقود عبر الطرق الدبلوماسية، وستعمل مع سلطات طالبان الجديدة إذا استطاعت، لتأمين مصالحها، مضيفًا أن على طالبان كسب الدعم والشرعية.

واحتفل مقاتلو طالبان برحيل الولايات المتحدة، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء في كابول. وأظهرت لقطات مصورة أنهم يبسطون سيطرتهم على مطار المدينة، ويدخلون حظيرة طائرات هليكوبتر مهجورة من طراز شينوك.

هذا المحتوى من

الولايات المتحدة أفغانستان واشنطن حركة طالبان

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