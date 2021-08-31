Masrawy logo white

السفير البحريني لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب

01:34 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
السفير البحريني لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب

البحرين واسرائيل

تل أبيب- (بي بي سي):

يصل إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أول سفير بحريني لدى إسرائيل بعد أن دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية العام الماضي، ليكون بذلك رابع سفير عربي لدى إسرائيل بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكان السفير خالد الجلاهمة أدى اليمين أمام عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة قبل نحو ثلاثة أشهر كسفير لدى إسرائيل.

وشغل الجلاهمة منصب مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وكان نائب سفير البحرين في واشنطن بين عامي 2009 و2013 .

وجاء اعتماد السفير البحريني استكمالا للاتفاق الذي وُقع في البيت الابيض في سبتمبر العام الماضي بين اسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة ثانية.

هذا المحتوى من

البحرين إسرائيل السفير البحريني لدى إسرائيل حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

الخبر التالى:

سيطرة طالبان واحتفالات بالنار.. كيف بدت أفغانستان غداة انسحاب أمريكا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
263

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

288162

إجمالي الإصابات

16727

إجمالي الوفيات

238580

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا