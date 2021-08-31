السفير البحريني لدى إسرائيل يصل إلى تل أبيب

تل أبيب- (بي بي سي):

يصل إلى مدينة تل أبيب الإسرائيلية اليوم الثلاثاء أول سفير بحريني لدى إسرائيل بعد أن دشن البلدان علاقاتهما الدبلوماسية الرسمية العام الماضي، ليكون بذلك رابع سفير عربي لدى إسرائيل بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكان السفير خالد الجلاهمة أدى اليمين أمام عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة قبل نحو ثلاثة أشهر كسفير لدى إسرائيل.

وشغل الجلاهمة منصب مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وكان نائب سفير البحرين في واشنطن بين عامي 2009 و2013 .

وجاء اعتماد السفير البحريني استكمالا للاتفاق الذي وُقع في البيت الابيض في سبتمبر العام الماضي بين اسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة ثانية.