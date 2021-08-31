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الخارجية : جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا في سبتمبر

12:31 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
الخارجية : جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا في سبتمبر

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن جولة ثانية من المحادثات الاستكشافية مع تركيا ستجرى في سبتمبر القادم.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :"استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، سيقوم السيد السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلى أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا".

وأضافت أنه من المنتظر أن تتناول المحادثات "العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية".

وكانت الجولة الأولى جرت في القاهرة في مايو الماضي، بين لوزا ونظيره التركي السفير سادات أونال.

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