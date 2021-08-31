الصين تحظر الامتحانات للتلاميذ في سن السادسة والسابعة

بكين- (د ب أ):

أعلنت وزارة التعليم الصينية، الثلاثاء، حظر الامتحانات للتلاميذ الذين يبلغون من العمر ستة و سبعة أعوام.

ويشار إلى أن التغيير الجديد يأتي من بين الجهود المبذولة لمنع الضغط المفرط على التلاميذ.

وحتى الفئات العمرية الأكبر سنا في المدارس الابتدائية، يجب عليها إجراء الامتحانات في نهاية كل عام دراسي فقط، بحسب القواعد الجديدة.

وكانت الصين قد أدخلت مؤخرا سلسلة كاملة من القواعد التي تهدف إلى راحة الطلبة، وصدر قرار بضرورة أن يقوموا بأداء واجبات منزلية أقل، حيث يجب عليهم بدلا من ذلك أن يكونوا قادرين على ممارسة المزيد من الانشطة الرياضية.

وكانت الحكومة أعلنت أيضا في أواخريوليو الماضي، إصلاحات في قطاع التعليم الخاص، حيث تم منع معاهد التعليم الخاص من التدريس للطلاب في عطلات نهاية الأسبوع.

كما سيتم وقف التعليم الخاص للأطفال دون سن السادسة تماما.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الاجراءات الجديدة تأتي كخطوة لضمان المزيد من العدالة في قطاع التعليم.