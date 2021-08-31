وزير الخارجية الألماني يتوقع تشكيل حكومة طالبان "قريبا"

إسلام آباد- (د ب أ):

يتوقع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن تشكل حركة طالبان المتشددة حكومة أفغانية جديدة "قريبا".

وقال ماس، الثلاثاء، خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن ذلك سيظهر أيضا ما إذا كان الحكام الجدد في أفغانستان مستعدون لتمثيل مجموعات سكانية أخرى في الحكومة.

وعقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تعتمد الدول الغربية على التعاون مع طالبان من أجل إخراج مواطنيها والأفغان الذين يلتمسون الحماية من البلاد. وقد وعدت طالبان بالسماح لهم بمغادرة البلاد. وقال ماس: "أعتقد أننت سنرى خلال الأيام والأسابيع القادمة ما إذا كان يمكننا الاعتماد عليها".

وتسعى ألمانيا لدعم مغادرة أكثر من 40 ألف شخص من أفغانستان - برا عبر دول مجاورة أو جوا من مطار كابول. ويأمل ماس أن يتم تشغيل المطار مرة أخرى "خلال فترة زمنية معقولة" وأن تبدأ رحلات الطيران العارض من هناك.