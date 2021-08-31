سول تشدد على إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين

سول تشدد على إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتي

سول- (د ب أ):

شدد مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية، الثلاثاء، على أن إعادة تشغيل خطوط الاتصال لن يكون حلا للقضايا العالقة بين الكوريتين، بل سيكون نقطة انطلاق من أجل حلها، بحسب ما نقلته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاخبارية.

وجاءت التصريحات تعليقا على تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، أفاد بأن كوريا الشمالية أعادت تشغيل منشآتها النووية بمنطقة "يونج بيون" في الشهر الماضي الذي تمت فيه إعادة تشغيل خطوط الاتصال بين الكوريتين.

وأضاف المسؤول أن كوريا الجنوبية تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية النووية والصاروخية بالتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، مؤكدا أن الحكومة الكورية الجنوبية تنفذ عمليات السلام في شبه الجزيرة الكورية انطلاقا من الوعي الصارم بالوضع الأمني فيها.

وقال إن قائدي الكوريتين قد تبادلا رسائل شخصية بينهما واتفقا فيها على استئناف تشغيل خطوط الاتصال كخطوة أولى نحو إعادة الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات بين الكوريتين.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية أمس الاثنين، أنها تراقب بشكل مستمر أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة التوحيد، لي جونج جو، في موجز صحفي أمس الاثنين، أن "الوزارة ستستمر في بذل الجهود لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتحقيق السلام فيها، وتحسين العلاقات بين الكوريتين".