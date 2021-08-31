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طالبان تدعو إلى إقامة علاقات طيبة مع أمريكا بعد 20 عاما من الحرب

10:24 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
طالبان تدعو إلى إقامة علاقات طيبة مع أمريكا بعد 20 عاما من الحرب

حركة طالبان

كابول- (د ب أ):

دعت حركة طالبان، الثلاثاء، إلى إقامة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من خروج آخر الجنود الأمريكيين من كابول، لتنهي 20 عاما من الحرب.

وتواجه الحركة المسلحة الآن مجموعة من التحديات الجديدة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المتحدث الرئيسي باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال للصحفيين اليوم في مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية، وهو آخر مكان كان يخضع للسيطرة الأمريكية: "الإمارة الإسلامية تريد علاقات دبلوماسية طيبة مع الأمريكيين".

وسار كبار قادة طالبان عبر مدرج المطار للاحتفال بانتصارهم.

وأضاف المتحدث: "نؤكد لكل محتل أن من يرى أفغانستان بعين شريرة سوف يواجه نفس المصير الذي واجهه الأمريكيون ... لم نستسلم أبدا للضغط أو للقوة، وتسعى أمتنا دائما إلى الحرية".

وأنهت الولايات المتحدة رسميا وجودها العسكري في أفغانستان منتصف ليل الاثنين بتوقيت أفغانستان، وهي المهمة التي انطلقت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في واشنطن ونيويورك.

واستعادت طالبان السيطرة على مقاليد الأمور في أفغانستان على نحو سريع وحاسم، ودخلت الحركة العاصمة كابول والقصر الرئاسي في 15 أغسطس. وقد فر الرئيس أشرف غني، المدعوم من الولايات المتحدة، من البلاد بعد ذلك بفترة وجيزة وأعلنت الحركة المتشددة أنها سوف تشكل حكومة شاملة.

وقال عضو اللجنة الثقافية في طالبان، بلال كريمي، عبر الهاتف من المطار: "لا يمكننا التحكم في عواطفنا ... لقد هزمنا أقوى دولة في العالم ونلنا استقلالنا".

حركة طالبان أمريكا ذبيح الله مجاهد مطار حامد كرزاي أفغانستان

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