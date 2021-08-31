أول تعليق لطالبان بعد "الاستقلال الكامل" بأفغانستان

كتب- مصراوي:

هنّأ المتحدث باسم حركة طالبان، محمد سهيل شاهين، بانسحاب آخر جندي بالقوات الأمريكية من أفغانستان منتصف ليلة الـ31 من أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم طالبان في تغريدته باللغتين العربية والإنجليزية: "انسحب آخر جندي أمريكي من مطار كابول الساعة 12 ونال بلادنا استقلالها الكامل ولله الحمد. مبروك".

انسحب آخر جندي أمريكي من مطار كابل الساعة 12 ونال بلادنا استقلالها الكامل ولله الحمد. مبروک. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) August 30, 2021

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" نشرت صورة لانسحاب آخر عنصر بالقوات الأمريكية من أفغانستان، على صفحتها الرسمية بتويتر، وكتبت: "صورة لـ اللواء في الجيش الأمريكي كريس دوناهيو، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان".

وأضافت القيادة المركزية في تعليقها: "وبمغادرته (دوناهيو) تم استكمال المهمة الأمريكية (لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة الى الأفغان المعرضين للخطر)".